Меркель его «послала»: в Раде оценили визит Зеленского в Германию

Решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель не обсуждать «Северный поток — 2» в «нормандском формате», является верным. Об этом написал в Facebook депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Он отметил , что Меркель, объясняя своё решение, старалась «не обидеть» Зеленского.

Воспитанная женщина и посылает вежливо, чтобы не обидеть, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что разговаривать с Зеленским на тему газа в привязке к Минским соглашениям не намерены и во Франции.

Ранее стало известно, что Ангела Меркель унизила президента США Джо Байдена, когда отказалась от уступок по газопроводу «Северный поток — 2». Такое мнение высказал публицист Андреас Клут. Автор публикации отметил, что немецкий политик отказалась даже на дюйм пойти навстречу требованиям Белого дома по данному проекту.