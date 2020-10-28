Меркель допустила коллапс системы здравоохранения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/f2c9c340-193e-11eb-892a-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Если нынешние темпы распространения коронавируса в ФРГ сохранятся, система здравоохранения придёт к коллапсу в течение нескольких недель. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

На сегодняшний день в стране зафиксировано 463 555 случаев заражения коронавирусом, 332 058 немцев выздоровели, 10 177 умерли. Без более жестких ограничений больничная система может рухнуть до Рождества, поскольку палаты интенсивной терапии переполняются, сообщила Меркель на пресс-конференции после онлайн-совещания с главными министрами 16 федеральных земель.

С ними она обсуждала вопрос введения режима «ограниченного карантина» на весь ноябрь. В соответствии с планом канцлерин, в ФРГ могут закроют театры, кинотеатры, концертные залы, оперы, фитнес-залы, бассейны, публичные дома и парки развлечений. Не буду работать рестораны и бары, салоны красоты и тату-салоны. Для магазинов и парикмахерских требования не изменятся.

План Меркель также подразумевает, что школы и детские сады останутся открытыми, нахождение в публичных местах будет ограничено. Встречи вне дома станут возможными лишь между членами не более чем двух домохозяйств, писал NEWS.ru.