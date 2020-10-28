Меркель допустила коллапс системы здравоохранения из-за COVID-19

Если нынешние темпы распространения коронавируса в ФРГ сохранятся, система здравоохранения придёт к коллапсу в течение нескольких недель. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
На сегодняшний день в стране зафиксировано 463 555 случаев заражения коронавирусом, 332 058 немцев выздоровели, 10 177 умерли. Без более жестких ограничений больничная система может рухнуть до Рождества, поскольку палаты интенсивной терапии переполняются,
С ними она обсуждала вопрос введения режима «ограниченного карантина» на весь ноябрь. В соответствии с планом канцлерин, в ФРГ могут закроют театры, кинотеатры, концертные залы, оперы, фитнес-залы, бассейны, публичные дома и парки развлечений. Не буду работать рестораны и бары, салоны красоты и тату-салоны. Для магазинов и парикмахерских требования не изменятся.
План Меркель также подразумевает, что школы и детские сады останутся открытыми, нахождение в публичных местах будет ограничено. Встречи вне дома станут возможными лишь между членами не более чем двух домохозяйств, писал NEWS.ru.