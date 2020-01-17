Канцлер ФРГ Ангела Меркель 24 января отправится в Турцию для встречи с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Основными темами переговоров станут, вероятно, политика в отношении беженцев и конфликты в Ливии и Сирии, в которых Турция всё активнее участвует в военном плане. Учитывая растущее число мигрантов на островах в Греции и многочисленные угрозы со стороны Эрдогана, есть опасения, что договор о беженцах между Евросоюзом и Турцией находится под угрозой,
Лидеры двух стран посетят церемонию открытия нового кампуса Турецко-немецкого университета. Также Меркель по приглашению немецко-турецкой торговой палаты встретится с представителями бизнеса. Помимо этого, у канцлера Германии запланирована встреча с представителями гражданского общества Турции.
Ранее NEWS.ru писал, что в Эгейском море затонула лодка с мигрантами. Береговой охране удалось спасти 19 человек, более 10 беженцев погибли.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен