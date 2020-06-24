Мэрия Вены разослала жителям ваучеры на 25 и 50 евро для похода в кафе

Мэрия Вены простимулировала жителей для похода в кафе, разослав им ваучеры на 25 и 50 евро.
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Посетите ваш ресторан за углом, сходите в ваш любимый бар или насладитесь ассортиментом в одном из венских кафе, — цитирует агентство письмо от бургомистра Вены Михаэля Людвига, которое сопровождало каждый ваучер.
Таким образом мэрия Вены хочет поддержать местных рестораторов, которые пострадали во время пандемии коронавируса. В городе шесть тысяч ресторанов и кафе, которые создают 60 тысяч рабочих мест.
Как писал NEWS.ru, австрийские власти продлили запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с РФ, Украиной, Белоруссией, Великобританией, Испанией, Ираном и Китаем до 30 июня 2020 года.
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