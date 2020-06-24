Мэрия Вены разослала жителям ваучеры на 25 и 50 евро для похода в кафе

https://static.news.ru/photo/b827c8ca-b63a-11ea-a8aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Мэрия Вены простимулировала жителей для похода в кафе, разослав им ваучеры на 25 и 50 евро.

Как сообщает корреспондент ТАСС, получивший такой ваучер, 25 евро предназначены для одного человека, 50 евро для семьи из нескольких человек. Всего городская администрация разослала один млн ваучеров. Разовую выплату можно использовать на все блюда и напитки, за исключением алкогольных.

Посетите ваш ресторан за углом, сходите в ваш любимый бар или насладитесь ассортиментом в одном из венских кафе, — цитирует агентство письмо от бургомистра Вены Михаэля Людвига, которое сопровождало каждый ваучер.

Таким образом мэрия Вены хочет поддержать местных рестораторов, которые пострадали во время пандемии коронавируса. В городе шесть тысяч ресторанов и кафе, которые создают 60 тысяч рабочих мест.

Как писал NEWS.ru, австрийские власти продлили запрет на регулярное пассажирское авиасообщение с РФ, Украиной, Белоруссией, Великобританией, Испанией, Ираном и Китаем до 30 июня 2020 года.