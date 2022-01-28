Мэрия Львова подготовила план на случай нападения России на Украину

Программу национального сопротивления на случай развёртывания полномасштабных военных действий на территории Украины подготовили в мэрии Львова. Как заявил глава городской администрации Андрей Садовый, люди должны уметь защищать родную страну.

Наша задача максимально помогать и проводить просветительскую работу и обучение среди населения, чтобы люди умели защищать родную страну, — заявил он.

Отмечается, что в программе три ключевых аспекта. Первое — обучение населения основным боевым навыкам и медицинской помощи и другим навыкам, которые необходимы для качественной организации обороны.

Второе — это непосредственное сотрудничество и материально-техническое обеспечение батальонов, работающих на территории города и области. Третий блок касается развития инфраструктуры как территориальной обороны на территории города.

Кроме этого, на территории Львова сформируют отдельную бригаду территориальной обороны.

На Украине с 1 января 2022 года вступил в действие закон об основах национального сопротивления. Он предусматривает создание сил территориальной обороны (ТрО), численность которых в мирное время не будет превышать 10 тысяч военнослужащих, однако при необходимости их количество за малые сроки можно будет увеличить до нескольких сотен тысяч резервистов.

Ранее британское издание Daily Mail подняло на смех деревянные автоматы украинских военных, с которыми они были замечены на учениях. В издании обратили внимание, что оружие в руках резервистов ненастоящее, и иронично отметили, что с такой армией «шутки плохи».