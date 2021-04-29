Мэра таджикского города ранили на границе с Киргизией

https://static.news.ru/photo/eccf30fc-a8fd-11eb-828c-96000091f725_660.jpg Фото: mvd.gov.kg

Мэр таджикской Исфары Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение во время нахождения на линии огня в ходе вооружённого конфликта на границе с Киргизией, сообщили РИА Новости в мэрии города.

Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо, — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что состояние градоначальника оценивается как стабильное и поводов для беспокойства нет.

Отмечается, что в ходе вооружённых столкновений погибли трое таджикистанцев, а 31 человек получил ранения.

Ранее стало известно, что глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев начал переговоры с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддини. Политики обсуждают ситуацию, возникшую на границе двух стран. Казакбаев выразил надежду, что в ближайшее время удастся «локализовать конфликт на границе». Место проведения переговоров не уточняется.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана начался 28 апреля. Произошли столкновения между гражданами обеих стран. На следующий день обстановка обострилась. К конфликту присоединились пограничники с обеих сторон. В Минздраве Киргизии заявили, что погиб один человек, ещё 16 были ранены.