Мэра муниципалитета Котиха убили в Мексике В мексиканском штате Мичоакан застрелили главу муниципалитета Котиха

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Убита глава муниципалитета Котиха в мексиканском штате Мичоакан Йоланда Санчес Фигероа, сообщили в соцсети X местные власти. За несколько часов до начала голосования на местных выборах в воскресенье, 2 июня, в этом же штате был убит кандидат Куитсео Исраэль Дельгадо.

Правительство штата Мичоакан осуждает убийство главы муниципалитета Котиха Йоланды Санчес Фигероа. В координации с федеральными органами была развернута операция по обеспечению безопасности с целью поиска виновных в преступлении, — говорится в сообщении на странице секретариата правительства штата.

По данным издания Financiero, в женщину выстрелили не менее 20 раз, политик скончалась на месте. Женщина неоднократно получала угрозы от картеля «Новое поколение Халиско». В сентябре 2023 года Котиху Йоланду Санчес похищали в городе Гвадалахара, но через три дня отпустили.

Ранее кандидата в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» в штате Герреро Хосе Альфредо Кабреру Баррьентоса застрелили на финальном митинге предвыборной кампании. Когда политик находился в толпе избирателей, к нему со спины подошел злоумышленник, который выхватил пистолет и выстрелил в затылок.