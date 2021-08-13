Мэра Кривого Рога нашли мёртвым

Мэр украинского города Кривой Рог Константин Павлов найден мёртвым. Рассматриваются две версии его гибели, сообщает «Страна.ua».

Информация о смерти градоначальника первоначально появилась в соцсетях. Позднее губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко подтвердил её.

Тело мэра было найдено на веранде дома в селе Вольном. Рядом с ним было ружьё.

Пока непонятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей, — сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что в начале июля в своей квартире был найден мёртвым мэр подмосковной Коломны Денис Лебедев. Чиновник находился в жилище один, дверь была заперта изнутри. Рядом с телом Лебедева находилось огнестрельное оружие. По сведениям СМИ, градоначальник мог покончить с собой из-за участившихся бытовых конфликтов.