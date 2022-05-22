Мэра Энергодара ранило в результате взрыва

Мэр Энергодара Андрей Шевчик ранен в результате взрыва СВУ, спрятанного в подъезде жилого дома, сообщил член Главного совета СГА области Владимир Рогов. В результате инцидента пострадали ещё два человека — охранники мужчины.

В результате взрыва глава городской администрации Андрей Шевчик, заходивший в подъезд, получил ранение. Сейчас он в реанимации, — написал Рогов в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, СВУ было заложено в электрощитовом шкафу. Как только Шевчик зашёл в подъезд, прогремел взрыв. Рогов сообщил, что по имеющейся у него информации, мощность взрыва составила 600 — 700 граммов в тротиловом эквиваленте.

Он также высказал догадки о том, кто может быть причастен к инциденту. По его словам, в адрес Шевчика часто поступали угрозы со стороны ВСУ. Рогов считает виновной в случившемся «диверсионную группу», «давно готовившую покушение».