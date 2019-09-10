https://static.news.ru/photo/dacf150a-d3ea-11e9-8b77-fa163e074e61_660.jpg Каха Каладзе Фото: kakhakaladze/instagram.com

Мэр Тбилиси Каха Каладзе обрушился с критикой на немецкий медиахолдинг Deutsche Welle. Причиной недовольства чиновника стала публикация статьи, в которой новый премьер-министр Грузии Георгий Гахария назван «человеком Москвы».

По мнению Каладзе, материал является заказным. При этом градоначальник уточнил, что видел много таких статей и нынешняя — не последняя.

Публикация Deutsche Welle была озаглавлена: «Парламент Грузии поддержал в качестве премьер-министра „человека Москвы“». Она вышла в свет 9 сентября.

Через несколько часов после публикации авторы внесли дополнение, отметив, что «человеком Москвы» Гахарию ранее назвала оппозиция, так как считает его главным руководителем насильственного разгона антиправительственных протестов, передаёт портал « Новости-Грузия ».

Ранее News.ru писал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ, которым утвердила Гахарию на пост премьер-министра. По словам советника главы грузинского государства по вопросам СМИ Ирины Шенгелии, после подписания документа была завершена официальная часть назначения главы правительства.