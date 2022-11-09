Мэр Снигиревки сообщил о боях и танках в городе Мэр Снигиревки Барбашов: бой произошел в черте города, люди видели танки на улицах

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В городской черте Снигиревки в Херсонской области произошел бой. Об этом сообщил РИА Новости глава городской администрации Юрий Барбашов. По его словам, жители во вторник, 8 ноября, видели танки в центре города.

Днём выходили на связь, сказали, что танки ездят, судя по информации, там очень плотное боестолкновение, неслабое, причём в городской черте... Жители видели на улицах технику в центре города, — рассказал Барбашов.

Он также добавил, что связь с местными жителями ерегулярная, поскольку наблюдаются перебои в работе операторов сотовой связи.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о том, что вооруженные силы Украины пошли в бой в районе Снигиревки. По его словам, там идет серьезный бой, но российским войскам удается удержать линию обороны. Он также уточнил, что ВСУ закрепились на северной окраине населенного пункта вдоль железнодорожных путей. С российской стороны оборону держит 205-й полк.