Мэр Снигиревки рассказал о забитых моргах в Николаеве Мэр Снигиревки рассказал о забитых моргах в Николаеве после провала контрнаступления ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Глава администрации подконтрольного России города Снигиревка Юрий Барбашов заявил, что городские морги в Николаеве забиты после провалившейся попытки контрнаступления украинских войск, пишет РИА Новости. Глава населенного пункта добавил, что в настоящее время больницы Николаева испытывают проблемы с донорской кровью и даже чистой водой. По его словам, в разные больницы города были доставлены более двух тысяч раненых.

Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев, — поделился Барбашов.

Он отметил, что украинские военные предприняли попытку наступления в районе Снигиревки, но потерпели поражение.

Обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс ранее заявил, что Киев не сможет оправиться после провального контрнаступления на Херсон. Журналист назвал действия ВСУ символическими и добавил, что в них не было стратегии. По его словам, президент Зеленский отдал приказ начать операцию вопреки советам своих военачальников, которые выступали против из-за неподготовленности армии. Публицист уточнил, что Зеленский действовал из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.