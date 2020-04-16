Мэр Праги отреагировал на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиба заявил, что уголовное преследование законно избранных депутатов из-за сноса памятника маршалу Ивану Коневу со стороны иностранного государства недопустимо.
После сноса в Праге памятника Коневу СК РФ возбудил уголовное дело за осквернение символов воинской славы России, совершённое публично. Распоряжение о сносе отдали муниципальные власти района Прага-6.
Мы считаем недопустимым преследование представителей другого государства, избранных на демократических выборах, за выполнение своего мандата, — цитирует Гржибу РБК.
Глава города также отметил, что в соответствии с законодательством Чехии мэрия не вправе влиять на процесс принятия решений муниципальными властями.
Власти Чехии демонтировали скульптуру военачальника 3 апреля — через полвека после установки. Монумент открыли в 1980 году на площади Интербригады в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года.
Как писал NEWS.ru, президент Чехии Милош Земан подчеркнул, что решение России о возбуждении уголовного дела против ответственных за перемещение памятника может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела Чехии.