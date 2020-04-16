Мэр Праги отреагировал на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

https://static.news.ru/photo/3e0652de-8000-11ea-a5d0-fa163e074e61_660.jpg Зденек Гржиб Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Мэр Праги Зденек Гржиба заявил, что уголовное преследование законно избранных депутатов из-за сноса памятника маршалу Ивану Коневу со стороны иностранного государства недопустимо.

После сноса в Праге памятника Коневу СК РФ возбудил уголовное дело за осквернение символов воинской славы России, совершённое публично. Распоряжение о сносе отдали муниципальные власти района Прага-6.

Мы считаем недопустимым преследование представителей другого государства, избранных на демократических выборах, за выполнение своего мандата, — цитирует Гржибу РБК.

Глава города также отметил, что в соответствии с законодательством Чехии мэрия не вправе влиять на процесс принятия решений муниципальными властями.

Власти Чехии демонтировали скульптуру военачальника 3 апреля — через полвека после установки. Монумент открыли в 1980 году на площади Интербригады в память об освобождении города от немецких войск в мае 1945 года.

Как писал NEWS.ru, президент Чехии Милош Земан подчеркнул, что решение России о возбуждении уголовного дела против ответственных за перемещение памятника может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела Чехии.