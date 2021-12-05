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Мэр Полтавы удивил заявлением о Донбассе

Мэр Полтавы Мамай: в Донбассе воюют Россия и США
07:19, 06 декабря 2021
Мэр Полтавы удивил заявлением о Донбассе Мэр Полтавы Александр Мамай Фото: o.f.mamay/facebook.com
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Мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что конфликт на востоке Украины является войной «между братьями» и в то же время противостоянием России и США. При этом молодёжь, к примеру, студенты военной кафедры Полтавского технического университета, не одобряет внешнее управление Украиной, отметил градоначальник в эфире телеканала «Наш».

Очень много общаясь с жителями нашего города, всё больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения... Очень обидно, что идёт брат на брата, — пояснил Мамай.

Он добавил, что введённые Украиной после 2014 года экономические санкции вредят Полтаве. Так, местный электромеханический завод «Лтава» из-за ограничений теперь «почти закрыт».

Там работало 5–8 тысяч человек на оборону, космические мощности, очень высокотехнологичное предприятие. Я общаюсь с владельцем этого предприятия, но, к сожалению, сегодня со всеми этими санкциями оно не может работать на Россию, люди остаются без работы, идут на биржу, — посетовал Мамай.

Ранее стало известно, что глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о невозможности существования Донбасса в политическом пространстве Украины. Он также подчеркнул, что Киеву не нужен Донбасс. Тем не менее, по какой-то причине Украина отказывается это признавать.

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