Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение с Евросоюзом, Норвегией и Швейцарией. Другие страны также вводят свои ограничения, из-за чего от выполнения многих рейсов вынуждены отказаться российские авиакомпании.

Оставшиеся в расписании регулярные рейсы в столицы стран — членов ЕС, Женеву и Осло будут осуществляться через терминал F аэропорта Шереметьево, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что для вывоза из...