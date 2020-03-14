Действующий мэр Парижа Анн Идальго лидирует на выборах и набирает 30,2% голосов в муниципальных выборах. Соперница Идальго от «республиканцев» Рашида Дати набирает в первом туре 22%.
На третьем месте — кандидат от партии «Вперёд, республика» Аньес Бузен с 17,6%. Четвёртую позицию занимает кандидат партии «Зелёных» Давид Беллиар с 11,6%. Замыкает пятёрку лидеров политик и математик Седрик Виллани (6,7%),
Такие данные приводит компания Ipsos — Sopra Steria, проводившая предварительный опрос.
Ранее NEWS.ru сообщал, что французские власти знают, что не в силах полностью остановить распространение коронавируса нового типа. Поэтому Париж старается лишь замедлить процесс, рассказал министр образования страны Жан-Мишель Бланке.
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