Мэр Оттавы Уотсон сообщил, что протесты в городе «вышли из-под контроля»

Мэр канадской столицы Оттавы Джим Уотсон сообщил, что власти города потеряли контроль над протестами на фоне продолжающихся манифестаций, передаёт слова мэра радиостанция 580 CFRA. В настоящее время во многих городах Канады проходят акции протеста против коронавирусных ограничений. Самая крупная началась 29 января в Оттаве.

Ситуация на данном этапе полностью вышла из-под контроля, потому что лица, участвующие в протестах, заправляют всем... У них намного больше людей, чем у нас, сотрудников полиции, и я указал шефу, что мы должны быть гораздо более гибкими и проактивными, когда дело доходит до этих действий, — заявил мэр.

Ранее сообщалось, что в канадском Виннипеге, штат Манитоба, четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля. Инцидент произошёл во время акции протеста против коронавирусных ограничений.

На фоне протестов, премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьёй из соображений безопасности уехал из своего дома.