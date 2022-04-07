Мэр Мариуполя заявил, что в городе погибло около пяти тысяч мирных жителей

В Мариуполе погибло около пяти тысяч мирных жителей в результате боёв и обстрелов. Об этом ТАСС заявил новый мэр города Константин Иващенко, добавив, что город покинули около 250 из 600 тысяч жителей.

Порядка пяти тысяч человек (потери среди мирных жителей. — NEWS.ru), — заявил он.

По его словам, несмотря на отток жителей, в городе осталось 300 тысяч человек. Самый плохой прогноз — 250 тысяч.

У нас есть Приморский район — только там 40 тысяч. Кальмиусский большой район. Октябрьский сейчас практически освобождён. Там около 100 тысяч человек, — сказал Иващенко.

Он уточнил, что население города до спецоперации составляло около 600 тысяч человек.

Сам Иващенко — бывший депутат Мариупольского горсовета от украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и экс-генеральный директор завода «Азовмаш». Его назначили мэром 6 апреля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Sky News выразил уверенность в том, что Мариуполь будет свободен от националистических формирований по итогу спецоперации. Он также призвал не доверять кадрам из города, распространяемым в западных СМИ.