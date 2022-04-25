Мэр Мариуполя Иващенко: «Азовсталь» восстанавливать не будут

Оккупированный силами ВСУ завод «Азовсталь» в Мариуполе не будет восстанавливаться после окончания боевых действий, рассказал «Известиям» мэр города Константин Иващенко. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что судьбу предприятия должны решить жители города. По его словам, завод загрязнял Мариуполь, не позволяя ему стать курортным городом.

К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьёзные удары по нему были, — сказал градоначальник изданию.

При этом он добавил, что металлургический комбинат «Ильич» и завод «Азовмаш» могут быть восстановлены.

Минобороны России ранее днём потребовало от украинских властей вывести гражданских лиц с территории «Азовстали», если они там присутствуют. В ведомстве заявили, что для этого 25 апреля в 14:00 были открыты гуманитарные коридоры, а российские войска приостановили боевые действия.

21 апреля президент России Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали». Он назвал это нецелесообразным, поскольку может привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого глава государства посоветовал прибегнуть к блокировке предприятия и вновь предложить обороняющимся сложить оружие.

Заводы «Азовсталь» и «Ильич» входят в принадлежащую бизнесмену Ринату Ахметову группу «Метинвест», которая является крупнейшим на Украине производителем стали и железнорудного сырья. Некоторое время назад в компании заявили, что из-за осады Мариуполя выведено из строя более трети металлургических мощностей страны, а также подчеркнули, что упомянутые предприятия не станут работать в условиях «российской оккупации».