Мэр Майами объяснил свой спич о бомбардировке Кубы

Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарез заявил, что его неправильно поняли, когда он говорил о необходимости начать бомбить Кубу. В интервью MSNBC политик пояснил, что бомбардировку он упомянул в качестве примера того, как США обычно реагируют на различные инциденты во всех частях мира.

Суарез отметил , что имел в виду в том числе «авиаудары в Косово при администрации Клинтона».

США были вовлечены во множество вещей по всему миру, сложно видеть, как что-то происходит в 90 милях отсюда (около 150 км. — NEWS.ru) без какого-либо реального вмешательства США, — пояснил мэр Майами.

Он добавил, что не призывает к определённым шагам, но «люди в Майами чрезвычайно расстроены» бездействием властей США.

Чтобы было понятно: я не пропагандирую конкретную стратегию, я не военный эксперт, не член армии, у меня нет данных или понимания, которые есть у военных. Наши военные будут принимать эти решения. Я уверен, публично или нет, но такие дискуссии происходят, — пояснил Суарез.

Ранее стало известно, что Фрэнсис Суарес призвал власти США нанести удар по Кубе, который якобы поможет свергнуть правительство островного государства. Мэр Майами считает, что в Белом доме должны изучить подобный способ давления на Гавану. Также он заявил, что ожидает звонка от президента США для обсуждения с ним возможности военной интервенции на Кубу.