Мэр Кишинёва призвал не отапливать здания власти на фоне газового кризиса

Мэр Кишинёва Ион Чебан призвал отключить отопление в офисах правительства страны, парламента, администрации президента и министерств, чтобы перенаправить тепло другим жителям столицы. Он предложил сделать это в знак солидарности с мёрзнущими жителями города, сообщив об этом на своей странице в Facebook.

Чебан уточнил , что без тепла должны остаться не рядовые сотрудники, а те, кто принимает решения, от которых «зависит, дойдёт тепло в дома людей или нет». Он добавил, что отопление будет отключено в том числе в здании мэрии, соответствующая заявка будет направлена в коммунальные службы до конца дня.

Давайте начнём подключать в первую очередь семьи с маленькими детьми, людей, которые замерзают в своих домах и вынуждены включать всевозможные альтернативные источники для обогрева жилья, — заявил мэр.

Ранее газета Financial Times сообщила, что в ходе переговоров молдавских властей с «Газпромом» российская сторона предложила снизить цену на топливо в случае, если Молдавия внесёт правки в соглашение о свободной торговле с ЕС и присоединится к Евразийскому экономическому союзу. По данным издания, речь идёт о пунктах, которые требовали от Кишинёва либерализации газовых рынков и усиления конкуренции.

Как заявили собеседники газеты, Россия использует переговоры по вопросу поставок газа в качестве более широкого политического регулирования, в особенности после вступления в должность президента Молдавии Майи Санду, которая выступает за развитие отношений с ЕС.

В октябре компания «Молдовагаз» объявила, что в стране не хватает газа из России, и попросила граждан потреблять меньше топлива. В настоящее время нехватка импорта газа покрывается из запаса магистральных газопроводов республики. 22 октября парламент Молдавии ввёл режим ЧП на 30 дней в связи с дефицитом топлива.