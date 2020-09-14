Мэр Харькова Геннадий Кернес впал в кому

https://static.news.ru/photo/59537fd4-f6a3-11ea-8e83-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Кернес Фото: gepard59/instagram.com

Мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в 17-ю горбольницу с двусторонним воспалением лёгких. По данным источника в офисе президента Украины, он находится в коме.

Коронавирус у Кернеса протекает в тяжёлой форме, — сообщил украинскому изданию «Зеркало недели» собственный источник.

При этом не уточняется, ввели Кернеса в кому искусственно или нет.

Последний раз Кернес появлялся на публике 23 августа. По данным СМИ, он заразился коронавирусом в начале сентября.

Как писал NEWS.ru, власти Словакии намерены закрыть государственную границу с Украиной из-за ситуации с коронавирусом. Такое предложение кризисному штабу 14 сентября сделал глава Минздрава страны Марек Крайчи. 10 сентября министр кабмина Украины Олег Немчинов заявил, что Киев попал в «оранжевую» зону карантинных ограничений, поэтому с 14 сентября карантин будет ужесточён.

С начала пандемии на Украине зарегистрировано более 157 тыс. инфицированных коронавирусом. Почти 70 тыс. пациентов выздоровели, 3211 — скончались.