Мэр Геническа: город заняли российские войска

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Президент США Джо Байден созвал заседание Совета национальной безопасности США в связи с военной операцией России на Украине, сообщает Белый дом в своём Twitter. Также американский президент намерен принять участие в виртуальной встрече стран G7 и публично объявить о новых антироссийских санкциях.

Совет национальной безопасности обсудил, как привлечь Россию к ответственности за «неспровоцированное и неоправданное нападение» на Украину. До этого Джо Байден заявил, что США, их союзники и партнёры ответят на «нападение»...