18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Мэр Геническа: город заняли российские войска

18:52, 24 февраля 2022
Мэр Геническа: город заняли российские войска Фото: MOD Russia/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Мэр Геническа (Херсонская область) Александр Тулупов заявил, что город заняли российские военные, передаёт Укринформ. Он добавил, что российские войска окружили Геническ.

Да, правда, в городе российские войска. Я перешел из городского совета в администрацию, с главой районного совета мы здесь находимся, заместители мои в городском совете находятся, ну, возле городского совета. Всё окружили (российские войска. — NEWS.ru), — сказал мэр.

Он добавил, что никто из должностных лиц не пострадал. Также он сообщил, что «нам сказали продолжать обеспечивать жизнедеятельность города».

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео