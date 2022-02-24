Мэр Геническа: город заняли российские войска

Мэр Геническа (Херсонская область) Александр Тулупов заявил, что город заняли российские военные, передаёт Укринформ. Он добавил, что российские войска окружили Геническ.
Да, правда, в городе российские войска. Я перешел из городского совета в администрацию, с главой районного совета мы здесь находимся, заместители мои в городском совете находятся, ну, возле городского совета. Всё окружили (российские войска. — NEWS.ru), — сказал мэр.
Он добавил, что никто из должностных лиц не пострадал. Также он