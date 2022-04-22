Заммэра Днепра предупредил об изъятии у стритрейсеров их машин в пользу ВСУ

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко пообещал изымать у украинских «уличных гонщиков» их автомобили в пользу Вооружённых сил Украины (ВСУ) на их нужды, передаёт Readovka со ссылкой на сообщение Лысенко в соцсетях. По словам Лысенко, он встревожен тем фактом, что украинские автолюбители устраивают гонки в то время, как в стране идут боевые действия. Гонщики, по его словам, это делают даже в комендантский час.

Лысенко отметил, что украинская полиция уже получила все необходимые указания для изъятия автомобилей.

Поясняю — остановила вас патрульная полиция, помашите рукой вашей машине. Возможно, вы её сможете увидеть в Донецкой или Луганской области под управлением наших ВСУ. Вас всех предупредили. Не поможет никто. Уверяю, не отшепчет даже бабка Мариула, — написал он.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о срыве украинскими военными эвакуации граждан их же страны из Мариуполя. По словам Басурина, ВСУ открыли огонь из миномётов по своим гражданам с территории «Азовстали».

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».