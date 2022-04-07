Мэр Днепра Филатов призвал горожан эвакуироваться на запад Украины

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к жителям города с просьбой выехать на запад Украины. Его обращение прозвучало на брифинге Днепропетровской областной государственной администрации, передаёт РИА Новости. Задержаться он попросил только работников критической инфраструктуры и ключевых предприятий.

Большая очень просьба: все, кто имеет возможность выехать, в первую очередь касается это женщин, детей и стариков, и кто не задействован в работе критической инфраструктуры <...> я бы все-таки рекомендовал побыть в более безопасном месте, - заявил Филатов.

Он также призвал эвакуировавшихся ранее в Днепропетровскую область не задерживаться и дальше передвигаться в сторону запада Украины.

В марте Минобороны РФ сообщало о минировании больницы в Днепропетровске силовиками СБУ. По информации МО, служба безoпасности Украины, эвакуировав персонал и пациентов, заминировала один из корпусов медучреждения, чтобы обвинить в её подрыве роcсийскую сторону.

По данным на 6 апреля, более 14,5 тысячи человек эвакуировали за сутки из Донбасса в Ростовскую область, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области.