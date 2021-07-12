Мэр Чернигова осудил военных и призвал власти Украины к ответу

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко раскритиковал действия военных и правительство Украины в ходе российской спецоперации. С его слов, необходимо «проанализировать хронометраж действий» руководителей силовых ведомств, заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

Нужно детально проанализировать хронометраж действий — что делали руководители отдельных силовых структур во время спецоперации. Это нужно непредвзято расследовать, — заявил черниговский губернатор.

Кроме того, Атрошенко призвал текущее правительство Украины ответить на вопрос: сможет ли оно обеспечить развитие страны?

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что делегации Киева и Москвы близки к согласованию договорённостей, предусматривающих безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус страны. По его словам, утверждение возможных соглашений будет происходить на уровне руководителей стран.

При этом он подчеркнул, что у Украины будет членство в Евросоюзе. По словам Зеленского, важная часть договорённостей — гарантии безопасности. Они должны предполагать наличие круга государств, которые будут поддерживать Украину.