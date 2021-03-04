Мэр аргентинского города привился с портретом Путина из благодарности

https://static.news.ru/photo/a1bf1104-7d7e-11eb-8678-96000091f725_660.jpg Хуан Карлос Гаспарини Фото: muniroqueperez/instagam.com

Хуан Карлос Гаспарини, мэр города Роке Перес в Аргентине, объяснил, почему сделал себе прививку российским препаратом от коронавирусной инфекции нового типа с портретом президента РФ Владимира Путина в руках. Он сказал, что этот жест был обусловлен признательностью за спасение жизней аргентинцев.

Ранее сообщалось, что мэр пошёл на прививку с портретом лидера России. Он сам написал об этом в Twitter. Позднее Гаспарини завил, что его жест был знаком признательности Путину. Так градоначальник поблагодарил российского лидера за то, что тот сделал для латиноамериканской страны.

Сколько жизней спасла эта вакцина? Это был способ отдать дань уважения, — цитирует Гаспарини РИА Новости.

Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса «Спутник V» в латиноамериканской стране.

Как ранее передавал NEWS.ru, власти Мехико анонсировали начало вакцинации в городе российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Прививки начнут делать 24 февраля.