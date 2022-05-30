«Меня охватил ужас»: журналист Junge Welt про русофобию в Германии Немецкий журналист Junge Welt рассказал про травлю России в Германии

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Корреспондент немецкой газеты Junge Welt Ульрих Хайден, который работал в Москве, рассказал про уровень русофобии по возвращении на родину. По его словам, он увидел антироссийскую пропаганду и ужаснулся. Он описал свои ощущения, будто «кулаком в лицо двинули».

Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России — на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: эй, парень, ты в другую Германию приехал! — написал Хайден.

Он добавил, что берлинская полиция усилила охрану мемориалов советским воинам, чтобы обезопасить их от рук вандалов и протестующих.

Главы стран — членов Евросоюза обсудят на предстоящем саммите в Брюсселе вопрос о возможности конфискации российских активов в рамках антироссийских санкций. В настоящее время нет правовых механизмов, которые позволили бы осуществить подобную практику, ранее написал ТАСС со ссылкой на высокопоставленный европейский источник. В Европе арестовали имущество россиян на 23 миллиарда евро. Источник при этом не указал на возможные механизмы обхода европейских законов.