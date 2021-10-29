Меньшинствам здесь не место: Италия отказала ЛГБТ в признании равных прав

Итальянский сенат отверг законопроект, который предусматривал введение уголовной ответтвенности за действия, направленные против представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это решение стало холодным душем для итальянского ЛГБТ-сообщества, зато придало энергии ультраконсервативным партиям и движениям, которые считают дискриминацию секс-меньшинств необходимым элементом для защиты «общественной морали».

Законопроект, известный как « закон Александра Цана » (по имени его автора), был забаллотирован 154 голосами сенаторов. В его поддержку проголосовал только 131 законодатель.

Против того, чтобы итальянцы нетрадиционной ориентации пользовались в стране равными правами с гражданами, представляющими в этом смысле подавляющее большинство населения, яростно выступали праворадикальные партии «Лига Севера» (Lega Nord) и «Итальянское братство» (Fratelli d'Italia).

Помимо введения равноправия на основе пола и сексуальной ориентации «закон Цана» также вводил запрет дискриминации для людей, имеющих физические недостатки. Поскольку эта группа оказалась «в одном пакете» с гомосексуалистами, лесбиянками и трансгендерами, итальянские сенаторы автоматически отказали в равенстве и инвалидам.

Невежество лидера Демократической партии Энрико Летто наказано. Она отказалась от диалога с представителями семей, ассоциаций, папы и представителями самого мира ЛГБТ. И вот результат, — заявил лидер «Лиги Севера» и бывший глава МВД Маттео Сальвини.

Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Похороны» законопроекта Цана состоялись после долгой и тяжёлой борьбы левоцентристов за его принятие. Документ был впервые внесён в нижнюю палату парламента ещё в мае 2018 года. Эту инициативу левоцентристы предприняли из-за того, что в Италии во второй половине 2010-х годов произошёл резкий всплеск гомофобских выступлений, в том числе физических нападений на представителей сообщества ЛГБТ.

До ноября 2020 года казалось, что у противников гендерной дискриминации всё получится, — законопроект пусть не без труда, но прошёл через нижнюю палату парламента, и казалось, что Италия вот-вот присоединится к лагерю «передовых» стран, где права лиц нетрадиционной ориентации не ставятся под сомнение. Решение сената на этой неделе стало полной неожиданностью и серьёзным ударом для всех, кто ждал именно такого развития событий.

Против того, чтобы геи, лесбиянки и трансгендеры пользовались равными правами с нормальными согражданами, помимо правых партий также выступает Святой престол, пользующийся в католической Италии большим авторитетом. Несмотря на не имеющую в истории аналогов «прогрессивность» нынешнего папы римского Франциска, в том, что касается сексуальных вопросов, Ватикан остаётся непреклонным: только союз мужчины и женщины имеет право на Божественное благословение.

Итальянская политика в тех вопросах, которые касаются общественного устройства, в самом деле находится под очень сильным влиянием Ватикана, так как 80% населения Апеннинского полуострова — практикующие католики, сказала NEWS.ru эксперт по Италии и Ватикану Вероника Язькова.

Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Итальянцы очень прислушиваются к тому, что говорит папа Франциск, а это большое заблуждение, когда его почему-то воспринимают как суперпрогрессиста и едва ли не разрушителя устоев Церкви. Понтифик никогда не отступал от догмы, что брак возможен только между мужчиной и женщиной и что это — одно из главных церковных таинств. Вероника Язькова эксперт Центра проблем религии и общества Института Европы РАН эксперт Центра проблем религии и общества Института Европы РАН

В итальянском политическом раскладе сегодня наблюдается определённый когнитивный диссонанс, когда Демократическая партия — та самая, к которой принадлежит автор «закона Цана» — является более близкой к Ватикану, чем её оппоненты справа. Однако политическая левизна, стремление интегрировать Италию в общеевропейский мейнстрим в данном случае перевесили католические аспекты мировоззрения её сторонников, полагает эксперт.

В Демпартии в какой-то момент возникло замешательство из-за той открытости к тематике ЛГБТ, которую демонстрирует Ватикан после того, как во главе его встал папа Бендикт. И Франциск просто продолжил эту линию, — напоминает она.

В той редакции Уголовного кодекса, который действует в Италии с 1993 года, ответственность за дискриминацию распространяется только на негативные высказывания и действия по признаку расы, религиозной, этнической и национальной принадлежности. За нарушения прав людей по этим основаниям нарушителям грозит до четырёх лет тюрьмы или штраф до €6 тысяч. Представители ЛГБТ в этой статье УК не упоминаются и теперь, очевидно, и в обозримом будущем не будут.