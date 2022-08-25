Менее трети стран ООН поддержали антироссийское заявление Антироссийское заявление по ситуации на Украине поддержали в ООН 54 страны

Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Менее трети государств - членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, которое было оглашено в штаб-квартире ООН 24 августа. Подписи под документом поставили 54 государства из 193, входящих в организацию, сообщает РИА Новости.

Среди подписантов, в частности, оказались США, Великобритания, Австралия, Канада, Грузия, Франция, Япония, Италия и Испания. Текст заявления зачитал постпред Украины при ООН Сергей Кислица, также оставивший подпись под документом.

В заявлении выражается сожаление в связи с тем, что Россия не прекратила спецоперацию. Подписанты осудили российские ракетные удары по объектам на Украине.

Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, — подчеркивается в заявлении.

Подписавшие его страны призвали Москву немедленно прекратить боевые действия.

Ранее стало известно, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 24 августа заявил: хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, достигнутое путем переговоров. Причем чтобы переговоры закрепили бы итоги уже достигнутых целей спецоперации, отметил он. Так постпред ответил на вопрос, какого развития ситуации он ожидает через полгода.