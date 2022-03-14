Мельниченко пообещал возникновение мирового продовольственного кризиса

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Россия предложила 10 гуманитарных коридоров на 14 марта, украинские власти согласились на три и предложили 11 дополнительных маршрутов, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее Украина уже отказывалась от гумкоридоров, поскольку российская сторона предлагала маршруты вывоза украинских граждан на территорию РФ и Белоруссии.

Ежедневно, уже одиннадцатый день подряд, с 10 часов утра российской стороной открываются гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях. <...> Из 10 предлагаемых нами маршрутов украинские власти согласовали...