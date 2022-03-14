Мельниченко пообещал возникновение мирового продовольственного кризиса

Если конфликт на Украине не будет остановлен, мир может столкнуться с глобальным продовольственным кризисом. Об этом сообщил основной бенефициар международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко, передаёт Reuters. Он отметил, что из-за быстрого роста цен на удобрения многие фермеры больше не смогут позволить себе использовать подкормку для почвы. По мнению эксперта, это в ближайшее время приведёт к нехватке продовольствия.
Одним из последствий кризиса станут проблемы в сельском хозяйстве. Уже произошёл резкий рост цен на удобрения, которые больше не по карману фермерам. Теперь это приведёт к ещё большей продовольственной инфляции в Европе и вероятной нехватке продовольствия в беднейших странах мира, — сказал он.
В Минсельхозе РФ ранее сообщили, что в России с 15 марта по 30 июня может быть введён запрет на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Как отмечается, из России с 1 июля 2021 года по 10 марта 2022 года экспортировали 28,1 млн тонн зерна, что на 30% меньше, чем в 2021 году (без учёта экспорта в страны ЕАЭС за январь — март).