Украинские города Мелитополь и Херсон находятcя под полным контролем Вооружённых сил России. Об этом РИА Новости заявил начальник Национального центра управления oбороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцeв.

Средствами объективного контроля, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, ВС РФ поcтоянно фиксируют все изменения обстановки на гумaнитарных маршрутах, сообщил он.

Тем временем замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов рассказал, что сотрудники СБУ и посольств Украины лично отбирают и нанимают боевиков с Ближнего Востока. По его словам, это члены разбитых Россией в Сирии террористических группировок, которые хотят отомстить всем русским. При этом Сыромолотов отметил, что эти боевики не сильно отличают русских от украинцев. Замминистра отметил, что им обещают ставки оплаты, в 10 раз превышающие оплату таковой деятельности на Ближнем Востоке.

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в правительстве Германии ранее сообщил, что на Украину прибыли 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатомётов Panzerfaust. Об отправке военной техники властями ФРГ на Украину стало известно 26 февраля. Это первая оружейная поставка Украине из ФРГ за несколько лет в связи с эмбарго. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уже анонсировал военную помощь Украине от 19 стран. Он также отметил, что есть сложности с доставкой вооружения от западных партнёров, но заверил, что Киеву удастся их преодолеть.