Во Франции предложили дать Ассанжу гражданство Кандидат в премьеры Франции Меланшон пообещал предоставить Ассанжу гражданство

Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Демонстрация в поддержку Джулиана Ассанжа

Предоставить французское гражданство основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в случае своего назначения премьер-министром Франции пообещал в Twitter лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Ранее днём решение об экстрадиции Ассанжа в США приняла глава МВД Великобритании Прити Пател.

Если я стану в понедельник премьер-министром [Франции], Джулиан Ассанж получит французское гражданство, мы примем его у нас и наградим, — заявил Меланшон.

Его «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) занял второе место в первом туре парламентских выборов.

Вашингтон обвиняет Ассанжа в незаконной публикации имён секретных источников и сговоре с экс-аналитиком американской армии Брэдли Меннингом в получении доступа к секретным документам по национальной обороне страны. В Штатах журналисту грозит до 175 лет тюрьмы.

Сегодня днём глава МВД Великобритании Прити Пател приняла решение экстрадировать основателя WikiLeaks в США. В организации назвали это решение «темным днем» для свободы слова и пообещали оспорить решение главы МВД.

В феврале проект резолюции с призывом к правительству Франции предоставить убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу отклонило национальное собрание страны. Проект резолюции на рассмотрение нижней палаты парламента Франции был внесён группой депутатов. В документе они указывали, что Ассанж более 10 лет подвергается судебному, «а на деле политическому преследованию со стороны США». Депутаты предложили правительству страны, защищающей свободу прессы и личности, предоставить убежище человеку, который «раскрыл миру информацию о незаконных действиях США и данные о слежке американцев за Елисейским дворцом».