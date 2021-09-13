Мелания Трамп отказалась от призыва к миру в день штурма Капитолия

Бывшая первая леди США Мелания Трамп отказалась вопреки совету главы своего аппарата Стефани Гришэм призвать к порядку протестующих у стен Капитолия в январе прошлого года. Об этом написала Гришэм в своей новой книге, отрывки из которой приводит CNN.

По словам бывшего пресс-секретаря Белого дома, она предложила Мелании написать на своей странице в Twitter сообщение с призывом: «каждый американец имеет право на мирный протест, но беззаконие и насилие недопустимы». Известно, что первая леди ответила коротким «нет».

В тот же день руководитель аппарата первой леди США подала в отставку. По её словам, это решение напрямую связано с беспорядками в Вашингтоне. Мемуары Гришэм под названием «Теперь я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа» выйдут 5 октября.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что текущая ситуация в стране не оставляет ему других вариантов, кроме как участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News. Он также назвал вывод американских войск из Афганистана «самым большим позором в истории страны».