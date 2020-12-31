Мексиканского врача госпитализировали после прививки вакциной Pfizer

https://static.news.ru/photo/67f9b4fa-4d1e-11eb-b781-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Врач в Мексике, которой поставили прививку от коронавируса препаратом производства компании Pfizer, попала в реанимацию с судорогами и затруднённым дыханием. У неё подозревают воспаление мозга.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мексиканский Минздрав. В течение получаса после вакцинации у 32-летнего медика появилась сыпь на коже. У неё начались конвульсии, врач жаловалась на слабость в мышцах и затруднённое дыхание.

Причины такой реакции сейчас устанавливают специалисты. Состояние пациентки стабильное, ей дают лекарства для снижения активности воспалительных процессов. Предварительный диагноз — энцефаломиелит. Ранее у медика проявлялась аллергия на некоторые препараты.

Как писал NEWS.ru, у медбрата из американского города Сан-Диего выявили коронавирус спустя восемь дней после вакцинации препаратом Pfizer. По словам медика, у него в течение дня после прививки болела рука, но больше никаких побочных эффектов не наблюдалось.

Ранее вакцина Pfizer/BioNTech была внесена Всемирной организацией здравоохранения в список для экстренного использования при коронавирусе.