Мексиканского врача госпитализировали после прививки вакциной Pfizer

Врач в Мексике, которой поставили прививку от коронавируса препаратом производства компании Pfizer, попала в реанимацию с судорогами и затруднённым дыханием. У неё подозревают воспаление мозга.
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Причины такой реакции сейчас устанавливают специалисты. Состояние пациентки стабильное, ей дают лекарства для снижения активности воспалительных процессов. Предварительный диагноз — энцефаломиелит. Ранее у медика проявлялась аллергия на некоторые препараты.
Как писал NEWS.ru, у медбрата из американского города Сан-Диего выявили коронавирус спустя восемь дней после вакцинации препаратом Pfizer. По словам медика, у него в течение дня после прививки болела рука, но больше никаких побочных эффектов не наблюдалось.
Ранее вакцина Pfizer/BioNTech была внесена Всемирной организацией здравоохранения в список для экстренного использования при коронавирусе.