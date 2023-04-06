Мексиканский петух набросился с ножом на своего хозяина Петух ранил ножом в ногу своего хозяина во время петушиных боев в Мексике

Фото: Jair Cabrera Torres/dpa/Global Look Press

Мексика, петушиные бои. Архивное фото

Петух нанес серьезное ножевое ранение ноги своему хозяину во время петушиных боев Мексике, пишет Telegram-канал Baza. В таких боях петухам привязывают острое лезвие к лапам, чтобы бои выглядели зрелищнее.

Владелец одного из петухов перед началом схватки выпустил своего подопечного из рук, чтобы тот вступил в бой с петухом-противником, однако вместо того чтобы наброситься на сородича, птица атаковала своего хозяина.

В результате у мужчины открылось обильное кровотечение, на помощь пришли присутствующие в зале. Они наложили на рану жгут, после чего его унесли с петушиного поля боя. Мужчина оставил за собой большую лужу крови.

Ранее стало известно, что собака застрелила мужчину из ружья в Тосненском районе Ленобласти. Двое друзей вместе с псом поехали в лес под Тосно на охоту. После нее они сложили ружья на заднее сиденье авто, но забыли поставить одно из них на предохранитель.

Мужчины сели в машину, а собака, по предварительным данным, нажала на спусковой крючок, когда крутилась на сиденье. Дробь пробила дверь машины и попала в тело 47-летнего охотника. Из-за того что мужчины находились в глубине леса, врачи долго не могли их найти. По предварительной информации, мужчина скончался от потери крови.