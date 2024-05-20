В Мексике заметили гигантского летающего медведя Гигантский надувной медведь пронесся по мексиканскому городу и попал на видео

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В мексиканском городе Куэрнаваке огромный надувной медведь, стоявший в центре «Плаза Форум», из-за сильного шторма сорвался с креплений и пронесся по улице. Очевидцы опубликовали в Twitter (X) видео, на котором можно заметить, что гигант прокатился по деревьям, примяв их.

Надувной медведь также сорвал уличную гирлянду, а затем покатил в неизвестном направлении, несколько раз перевернувшись. Что произошло с ним после шторма, неизвестно. Местные жители пишут, что порывы ветра достигали 50 километров в час.

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