Мексиканцы подожгли муниципальный дворец после убийства полицией горожанина

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Жители мексиканского города Лердо-де-Техада в штате Веракрус устроили беспорядки после того, как сотрудники полиции застрелили 27-летнего местного жителя, сообщает Reuters. Они подожгли муниципальный дворец, а также перевернули и сожгли полицейский автомобиль.

По данным агентства, сын местной учительницы Брэндон Ареллано был застрелен у дома бабушки после того, как он не остановился на контрольно-пропускном пункте. По словам отца погибшего, сотрудники полиции открыли по нему огонь, едва он вышел из машины. От полученных ранений Брэндон скончался на месте.

Министерство общественной безопасности штата Веракрус сообщило в соцсетях о задержании четверых сотрудников полиции по подозрению в убийстве. В ближайшее время им предстоит объяснить свои действия в прокуратуре. В ведомстве подчеркнули, что виновные в произошедшем будут наказаны.

Ранее сообщалось, что в американском штате Огайо полицейские застрелили беременную афроамериканку. Они обвинили ее в краже и потребовали, чтобы она вышла из машины. Женщина не подчинилась и попыталась скрыться с места происшествия. В ответ офицеры открыли огонь. В результате инцидента автомобиль, которым управляла беременная афроамериканка, врезался в стену магазина, женщина и ее ребенок погибли.