Мексика выступила против исключения России из международных институтов Посол Мексики в Москве Пенсадо выступила против исключения России из международных институтов

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Мексика выступает против исключения России из международных институтов, заявила посол страны в Москве Норма Пенсадо. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Мехико резко осуждает действия РФ на Украине, однако для мирного решения конфликта Россия должна быть представлена за столом переговоров.

Мексика не присоединилась к санкциям и выступает против того, чтобы Россию изгоняли или приостанавливали членство в международных организациях, — сказала дипломат.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил на выступлении в парламенте, что вместо изоляции Запада от России необходимо прямое общение в исключительно сложной политической обстановке, а уменьшающийся уровень контактов с Россией может лишь настораживать. По его словам, отсутствие диалога ослабляет в том числе и саму возможность мирного урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что сейчас самая сложная ситуация в области политики безопасности со времен Второй мировой войны, а применение ядерного оружия стало бы неслыханным переходом границ. Стёре также упрекнул российское руководство в подозрительности.

15 октября вице-премьер Канады Христя Фриланд призвала исключить Россию из МВФ и G20. Тем не менее она признала, что Канада мало что может сделать для реализации этой идеи. По ее словам, заседания МВФ и Всемирного банка — это «встречи пожарных», а Россия, считает Фриланд, является «поджигателем».