Мексика выходит на третье место в мире по числу жертв COVID

https://static.news.ru/photo/b86a542e-997a-11ea-95b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jacky Muniello/dpa/Global Look Press

Мексика выходит на третье место по числу жертв коронавирусной инфекции в мире. По данным Минздрава, в минувший четверг в стране было зарегистрировано 1 506 смертей, общее их число достигло 155 145.

Эксперты полагают, что показатели занижены, что объясняется низким уровнем тестирования среди населения. Предполагается, что реально число жертв COVID может достигать 195 тысяч, пишет Interfax.

Число заболевших в Мексике, по последним данным, составляет 1,82 миллиона. Среди заражённых - президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Мексика получила от России порядка 760 тысяч доз вакцины против коронавируса, власти возлагают на вакцинацию большие надежды.

Первое место по числу жертв коронавируса в мире занимают США - 432,9 тысячи летальных исходов, на втором месте Бразилия - 221,5 тысячи смертей.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте, писал NEWS.ru.