Стоимость мексиканской нефти и курс нацвалюты — песо — стремительно обновляют свои минимумы на фоне распада соглашения ОПЕК+ и снижающегося спроса на энергоносители. Тем не менее президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор уверен, что у государства достаточно запаса прочности, чтобы пережить эту ситуацию. Эксперты также считают, что у Мехико больше шансов на хороший исход, чем у США, сланцевые проекты которых находятся в большой опасности.

Стоимость мексиканской нефти на рынке практически сравнялась с затратами на её добычу, упав до $14,54 за баррель и побив восемнадцатилетний антирекорд. По словам генерального директора Pemex Октавио Ромеро Оропеса средняя стоимость производства нефти в 2019-ом составляла $14,2 за баррель, однако на месторождениях Тээкит, Иксачи и Мулач эта цифра не достигала и $5. При этом руководство концерна говорит о своей финансовой устойчивости за счёт прошлогодней прибыли, увеличении добычи и страховых выплат, поступающих в бюджет при цене нефти ниже $49.

Власти страны также заявляют о своей готовности к низким ценам на энергоресурсы. Министр финансов Мексики Артуро Эррера в своей речи отметил, что вторая по размеру экономика в Латинской Америке не пострадает от падения цен на нефть за счёт хеджирования (страхования рисков).

Хеджирование обычно недешёвое, оно дорогое, но рассчитано именно на такие ситуации, как сейчас. Доходы покрыты, так что прямого влияния на бюджет это не окажет, — сказал глава ведомства.

Суммы страхования нефтяных доходов в стране с 2019 года не разглашаются, однако министр финансов ранее озвучил цифру в $1,4 млрд. По данным Reuters, в 2020-ом Мексика купила пут-опционы (договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать какой-либо актив в определенный момент по согласованной цене. — NEWS.ru) на бирже по цене исполнения $54–56 за баррель, а потом хеджировала свою нефть марки Maya по $42. Как отмечает агентство со ссылкой на экспертов, эта сделка должна покрыть любые потери Мехико от падения нефтяных цен. Тем не менее не уточняется, какой объём добычи в день покрывают опционы, что не даёт возможности оценить манёвр в полной мере.

Как отметил в беседе с NEWS.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, Мексика по сравнению с другими производителями нефти действительно находится в не самом плохом положении.

z03/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Мексика — не самый слабый игрок на рынке в современных условиях. Да, конечно, она, как и другие страны, не дополучит выгоды от нынешнего падения цен. Тем не менее это будет не смертельно для мексиканской экономики: при низких ценах на нефть Мехико может продержаться до конца года, также всегда есть возможность девальвировать свою национальную валюту — страна не обязана согласовывать свою монетарную политику с другими. Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

В Мексике расположено достаточно много месторождений стандартного типа, которые довольно сложно вывести из эксплуатации, пояснил эксперт. Их запуску предшествует множество процессов, начиная от бурения и заканчивая строительством инфраструктуры, что требует весомых инвестиций в течение как минимум нескольких лет. Поэтому даже если добыча нефти перестанет быть рентабельной, она не будет остановлена. В этом, по словам Юшкова, состоит главное отличие влияния текущего уровня низких цен на мексиканскую нефтедобывающую промышленность и на сланцевые проекты США. У сланцевиков высокие операционные затраты, и как только проект становится нерентабельным, его легче вывести из эксплуатации. Остановить добычу в таком случае можно за короткий срок, избежав тем самым возможных убытков.

Нефтедобыча в Мексике более устойчивая. При долгосрочном сохранении низких цен с рынка, скорее, уйдут американские сланцевые проекты США, канадские проекты по добыче нефти из битуминозных (нефтяных) песков и пр. Мексике достаточно пережить несколько месяцев периода спада цен, — сказал он.

После прохождения острой фазы кризиса из-за распространения коронавируса мировой спрос на нефть будет постепенно восстанавливаться, хотя в США добыча снизится, спрогнозировал Юшков.