Мексика предложила США создать аналог Евросоюза

Власти Мексики предложили США создать аналог Евросоюза (ЕС) в западном полушарии. Об этом сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

По словам Эбрарда, его страна предложила Штатам двигаться к созданию объединения, похожего на современный Евросоюз, поскольку ныне существующая Организация американских государств (ОАГ) «уже очень устарела».

Так что было предложено создать нечто другое, но это будет зависеть от силы, которую мы, страны Латинской Америки и Карибского бассейна, проявим вместе. Если мы будем едины, нам это удастся, — приводит слова мексиканского министра ТАСС.

Летом 2021 года в ходе саммита глав МИД СЕЛАК в Мехико президент страны Андрес Мануэль Обрадор призвал Латинскую Америку и страны Карибского бассейна к большей интеграции внутри региона. Тогда он также предложил рассмотреть возможность создания аналога Евросоюза, который мог бы прийти на смену ОАГ.

ОАГ является межправительственным форумом стран Западного полушария со штаб-квартирой в Вашингтоне. Эту организацию часто обвиняют в политизированности.