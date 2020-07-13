Мексика может закупить российский препарат от коронавируса «Авифавир»

https://static.news.ru/photo/d403f102-c523-11ea-a237-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/Global Look Press

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о готовности начать переговоры с РФ о возможной закупке российского препарата от коронавируса «Авифавир».

Мы с радостью получили это предложение правительства России. И конечно же, мы готовы установить контакт, мы готовы к этому, — сказал Лопес Обрадор на традиционной ежедневной пресс-конференции.

Президент добавил, что глава МИД Мексики Марсело Эбрард, вероятно, уже рассмотрел такую возможность, и он постарается связаться с правительством России, с которым у страны «хорошие отношения».

Глава латиноамериканского государства также отметил, что власти Мексики открыты для сотрудничества с любой страной по этому вопросу, особенно если это касается здоровья населения.

Первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» получил одобрение Минздрава России 30 мая. Действующим веществом в составе препарата является фавипиравир. Минздрав разрешил провести клинические испытания препарата в лечении коронавируса в конце апреля.

Ранее сообщалось, что Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции в 35 регионов России, а также в Белоруссию. В ближайшее время поставки препарата будут осуществлены в Казахстан, о чём уже достигнуты договорённости. Интерес к приобретению лекарства также выразили некоторые государства Латинской Америки, с которыми уже ведутся переговоры, а также страны СНГ, Ближнего Востока и других регионов мира.

Помочь другим государствам России решила после того, как власти США решили выкупить почти 100% лекарства от коронавируса «Ремдесивир», производимого американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences.

Российский препарат стоит в несколько раз дешевле. При этом форма выпуска в таблетках упрощает его приём, позволяя осуществлять терапию на ранних стадиях заражения коронавирусом. В июне было произведено 100 тысяч курсов препарата, несмотря на то, что первоначальный план производства предусматривал 60 тысяч курсов. В июле также ожидается выпуск свыше 100 тысяч курсов «Авифавира». Предприятие намерено увеличить производственные мощности в три раза, чтобы удовлетворить внутренний и внешний спрос.

Как писал NEWS.ru, антикоронавирусный препарат «Авифавир» будет бесплатным для граждан РФ в рамках программы обязательного медицинского страхования. Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время беседы с президентом страны Владимиром Путиным.