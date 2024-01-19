Мексика и Чили потребовали у МУС расследовать преступления в Палестине

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Мексика и Чили обратились в Международный уголовный суд (МУС) с целью добиться начала расследования совершаемых в Палестине преступлений, сообщила пресс-служба мексиканского МИД. Там отметили, что такие меры обусловлены растущим беспокойством на фоне насилия, которое совершается в отношении мирного населения региона.

При этом в дипведомстве признали «фактический крах судебной системы Палестины, из-за чего она не обладает возможностями для проведения расследования или судебного преследования возможных преступлений на ее территории или совершенных ее гражданами». Несмотря на это, подчеркнули в министерстве, вмешательство МУС приобретает все более выраженную актуальность.

Ранее Палестина также обратилась в Международный уголовный суд в связи с действиями Израиля в Газе. Посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи отметил, что обращения в суд были направлены несколько недель назад. По его словам, главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан уже посетил регион, после чего подчеркнул, что движение ХАМАС могло совершить военные преступления 7 октября, но и Израиль тоже.

До этого генеральный комиссар агентства ООН для помощи палестинским беженцам БАПОР Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа перестал быть пригодным для жизни. Он отметил, что посещает палестинский анклав уже третий раз и с каждым разом ситуация ухудшается. По словам комиссара, инфраструктура полностью разрушена даже на юге Газы.