https://static.news.ru/photo/7dc74bcc-e22a-11e9-abd7-fa163e074e61_660.jpg Марсело Эбрард Фото: Jacquelyn Martin/AP/TASS

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что его страна хочет войти в Совет Безопасности организации. Там её представители будут усиливать многополярный мир, уверен он.

По его словам, Мехико выступает против санкций для латиноамериканских стран и блокады Кубы, передаёт РИА Новости .

Мы выступаем за то, чтобы народы, нации и страны могли путём диалога и коммуникаций разрешать спорные вопросы, — подчеркнул он.

Он добавил, что идеи превосходства и цивилизационной борьбы связаны и государствам нужно объединиться для борьбы с ними.

Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что новые санкции Соединённых Штатов против Кубы вредят, в первую очередь, частным компаниям острова. По его словам, финансовая и торговая блокада государства остаётся основным препятствием для его развития.