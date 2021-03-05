Меган Маркл заподозрила в распространении компромата на неё Кейт Миддлтон

https://static.news.ru/photo/d8127ab2-7dcd-11eb-b3bd-96000091f725_660.jpg Кейт Миддлтон Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл подозревает, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон распространяет компромат на неё и мужа.

В частности, речь идёт о слухах, что Гарри накричал на костюмершу королевы, а Меган довела до слез жену принца Уильяма Кейт Миддлтон. По утверждению придворных, Меган считала, что они попали в таблоиды с подачи самой Кейт Миддлтон, а также принца Чарльза и его жены Камиллы, сообщает The Times.

Ранее издание опубликовало материал, в котором говорилось о случаях издевательского отношения Маркл к собственным подчинённым. В частности, бывшие сотрудники секретариата принца Гарри пожаловались на высокомерное отношение к ним со стороны герцогини Сассекской.

8 марта телеканал CBS покажет интервью принца Гарри и Меган Маркл. Ожидается, что они впервые расскажут о травле в британской прессе и о конфликтах с придворными и членами британской королевской семьи.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл заявили королеве Елизавете II, что не вернутся в королевскую семью. Об этом сообщается в заявлении Букингемского дворца. «Оскорбительное и неуважительное» поведение принца Гарри в адрес королевы Великобритании Елизаветы II шокировало и очень расстроило его брата, принца Уильяма.

Принца Уильяма разозлило не только их решение, но и то, что они во всеуслышание возразили Елизавете II. Отношения в королевской семье осложнились и тем, что Гарри и Меган Маркл в книге Омида Скоби возразили королеве и опровергли её слова о том, что невозможно служить обществу, отказавшись от короны, писал NEWS.ru.