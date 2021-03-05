Меган Маркл заподозрила в распространении компромата на неё Кейт Миддлтон

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл подозревает, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон распространяет компромат на неё и мужа.
В частности, речь идёт о слухах, что Гарри накричал на костюмершу королевы, а Меган довела до слез жену принца Уильяма Кейт Миддлтон. По утверждению придворных, Меган считала, что они попали в таблоиды с подачи самой Кейт Миддлтон, а также принца Чарльза и его жены Камиллы,
Ранее издание опубликовало материал, в котором говорилось о случаях издевательского отношения Маркл к собственным подчинённым. В частности, бывшие сотрудники секретариата принца Гарри пожаловались на высокомерное отношение к ним со стороны герцогини Сассекской.
8 марта телеканал CBS покажет интервью принца Гарри и Меган Маркл. Ожидается, что они впервые расскажут о травле в британской прессе и о конфликтах с придворными и членами британской королевской семьи.
Ранее принц Гарри и Меган Маркл заявили королеве Елизавете II, что не вернутся в королевскую семью. Об этом сообщается в заявлении Букингемского дворца. «Оскорбительное и неуважительное» поведение принца Гарри в адрес королевы Великобритании Елизаветы II шокировало и очень расстроило его брата, принца Уильяма.
Принца Уильяма разозлило не только их решение, но и то, что они во всеуслышание возразили Елизавете II. Отношения в королевской семье осложнились и тем, что Гарри и Меган Маркл в книге Омида Скоби возразили королеве и опровергли её слова о том, что невозможно служить обществу, отказавшись от короны, писал NEWS.ru.