Меган Маркл вышла в эфир в платье за $30

https://static.news.ru/photo/87ee81b8-7aa1-11eb-aec9-96000091f725_660.jpg Меган Маркл Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл удивила фанатов, появившись во время видеозвонка по Facetime с телеведущим Джеймсом Корденом в дешёвом платье за $30 (2222 рублей).

Принц Гарри вместе с Корденом позвонили 39-летней беременной герцогине в эфире шоу The Late Late Show. После того как видео распространилось в Сети, представитель бренда из Лос-Анджелеса заявил, что знаменитость вышла в эфир в платье его марки со сборками с пышными рукавами, стоимость которого составляет $30 (2220 рублей), пишет Metro.

Отмечается, что поклонники Маркл, узнав бренд платья, быстро раскупили его. «Мне нужен этот наряд, потому что он был на Меган», «Я думала, что платье стоит не менее 300 долларов», «Это потрясающе! Платье раскупили, но я все ещё хочу его заказать», писали пользователи в соцсетях.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл заявили королеве Елизавете II, что не вернутся в королевскую семью. Об этом сообщается в заявлении Букингемского дворца. «Оскорбительное и неуважительное» поведение принца Гарри в адрес королевы Великобритании Елизаветы II шокировало и очень расстроило его брата, принца Уильяма.

Принца Уильяма разозлило не только их решение, но и то, что они во всеуслышание возразили Елизавете II. Отношения в королевской семье осложнились и тем, что Гарри и Меган Маркл в книге Омида Скоби возразили королеве и опровергли её слова о том, что невозможно служить обществу, отказавшись от короны, писал NEWS.ru.