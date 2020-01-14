Герцогиня Сассекская 14 января посетила приют для женщин и детей в канадском Ванкувере. Меган Маркл впервые заметили на публике после того, как она покинула Великобританию, где остался её муж принц Гарри.
Из дома за $14 млн на острове Ванкувер, где экс-актриса остановилась вместе с сыном Арчи, в один из самых густонаселённых городов Канады экс-актриса в сопровождении охраны добралась на гидросамолёте. В женский центр Меган приехала, чтобы «оказать поддержку» и «повысить настроение персонала»,
Один из работников приюта рассказал, что вместе с коллегами узнал о визите герцогини лишь тогда, когда она уже прибыла в центр.
Как ранее писал NEWS.ru, в Великобритании Меган Маркл провела лишь пару дней — она не стала надолго оставлять с няней восьмимесячного сына Арчи.
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