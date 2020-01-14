https://static.news.ru/photo/2da5c1a6-376f-11ea-ae8c-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Герцогиня Сассекская 14 января посетила приют для женщин и детей в канадском Ванкувере. Меган Маркл впервые заметили на публике после того, как она покинула Великобританию, где остался её муж принц Гарри.

Из дома за $14 млн на острове Ванкувер, где экс-актриса остановилась вместе с сыном Арчи, в один из самых густонаселённых городов Канады экс-актриса в сопровождении охраны добралась на гидросамолёте. В женский центр Меган приехала, чтобы «оказать поддержку» и «повысить настроение персонала», отмечает Daily Mail.

Один из работников приюта рассказал, что вместе с коллегами узнал о визите герцогини лишь тогда, когда она уже прибыла в центр.

Как ранее писал NEWS.ru, в Великобритании Меган Маркл провела лишь пару дней — она не стала надолго оставлять с няней восьмимесячного сына Арчи.