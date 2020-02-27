Герцогиня Сассекская Меган Маркл пожаловалась на придирки по отношению к ней и её супругу принцу Гарри.
По словам Меган, обвинения в их адрес абсолютно несправедливы и объясняются завистью. Как
Ранее после длительных и сложных переговоров Елизавета II и её приближённые согласились, что пара не может употреблять слово «королевский» в названии своего товарного знака. В связи с этим герцогам Сассекским, которые недавно запустили собственный сайт, придётся провести ребрендинг.
Как писал NEWS.ru, сводная сестра Меган Маркл Саманта рассказала о зависти герцогини к Кейт Миддлтон. Родственница жены принца Гарри отметила, что экс-актриса нарочно испортила день рождения супруги принца Уильяма, заявив накануне праздника о решении отказаться от выполнения королевских полномочий.
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