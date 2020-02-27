https://static.news.ru/photo/b625aa8e-5978-11ea-8d1f-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Герцогиня Сассекская Меган Маркл пожаловалась на придирки по отношению к ней и её супругу принцу Гарри.

По словам Меган, обвинения в их адрес абсолютно несправедливы и объясняются завистью. Как пишет Daily Mail со ссылкой на источник в окружении герцогини, она пожаловалась на запрет торговой марки Sussex Royal. Герцогиня отметила, что они никогда не планировали наживаться на слове royal (королевский) и обвинять их в том, что они каким-то образом злоупотребляли своими привилегиями, абсурдно. Поэтому если кто-то и должен чувствовать себя оскорблённым, так это она с Гарри.

Ранее после длительных и сложных переговоров Елизавета II и её приближённые согласились, что пара не может употреблять слово «королевский» в названии своего товарного знака. В связи с этим герцогам Сассекским, которые недавно запустили собственный сайт, придётся провести ребрендинг.

Как писал NEWS.ru, сводная сестра Меган Маркл Саманта рассказала о зависти герцогини к Кейт Миддлтон. Родственница жены принца Гарри отметила, что экс-актриса нарочно испортила день рождения супруги принца Уильяма, заявив накануне праздника о решении отказаться от выполнения королевских полномочий.