Меган Маркл появилась без обручального кольца за £140 тысяч Daily Express: Маркл могла снять обручальное кольцо из-за проблем в браке

Фото: Nieboer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл в последние недели появляется на публике без обручального кольца с бриллиантами стоимостью £140 тысяч (более 16 млн рублей), что может свидетельствовать о проблемах в браке, пишет Daily Express. По сообщению источника, сама Маркл не комментирует слухи о разногласиях в семье и возможном разводе.

Герцогиня Сассекская недавно была замечена без обручального кольца, что усилило и без того растущие слухи о том, что ее пятилетний брак с принцем Гарри находится на грани срыва. Поклонники стоят догадки: одни считают, что Меган сняла кольцо, потому что зла на Гарри, другие предполагают, что она могла просто потерять украшение, — сообщает издание.

Ранее Маркл была замечена в Калифорнии с антистрессовым пластырем за $4. Кроме того, она надела теплое шерстяное пальто, хотя в тот день температура воздуха достигала отметки 22,7 градуса тепла.

Журналисты уточнили, что пальто от Max Mara, в котором появилась герцогиня Сассекская, стоит более $1,6 тысячи. В нем Меган Маркл заметили на парковке без мужа и в сопровождении телохранителя.

Тогда же камера запечатлела синее пятно у нее за запястье. Как выяснилось, это была специальная наклейка, которая, как заявляет производитель, помогает бороться с депрессией, бессонницей и тревогой. Упаковка с 20 наклейками стоит $80.