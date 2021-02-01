Меган Маркл отказалась от поездки на день рождения Елизаветы II

https://static.news.ru/photo/1315b664-64f7-11eb-8451-96000091f725_660.jpg Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

День рождения британской королевы Елизаветы II пройдёт без её внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Они отказались приезжать на встречу с королевской семьёй по «личным и практическим причинам».

Но решение не окончательное, ситуация может измениться, сообщили источники британского издания Daily Mail.

Эксперты уверены, что отказ Меган от поездки «бросит тень на торжество королевы». Они назвали «пренебрежительным» её отношение к празднику.

Маркл, принимая решение, думает и о ситуации с пандемией коронавируса, добавил таблоид. Гарри и Меган должны были приехать в Великобританию летом 2020 года. Это был бы первый визит после переезда в США в 2020 году.

Супруги сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи в январе прошлого года. Они перестали получать финансовую поддержку от Букингемского дворца и переехали в особняк за 14 млн долларов в Калифорнии. В СМИ этот шаг окрестили Megxit (по аналогии с Brexit).

Ранее NEWS.ru писал, что жена принца Гарри заявила, что Букингемский дворец настоял, чтобы её имя убрали из свидетельства о рождении сына Арчи. Теперь в документе мать обозначена без имени, только как герцогиня Сассекская. Ранее там было указано полное имя отца — Генри Чарльз Альберт Дэвид — и матери — Рейчел Меган.