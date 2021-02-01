Меган Маркл отказалась от поездки на день рождения Елизаветы II

День рождения британской королевы Елизаветы II пройдёт без её внука принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Они отказались приезжать на встречу с королевской семьёй по «личным и практическим причинам».
Но решение не окончательное, ситуация может измениться,
Эксперты уверены, что отказ Меган от поездки «бросит тень на торжество королевы». Они назвали «пренебрежительным» её отношение к празднику.
Маркл, принимая решение, думает и о ситуации с пандемией коронавируса, добавил таблоид. Гарри и Меган должны были приехать в Великобританию летом 2020 года. Это был бы первый визит после переезда в США в 2020 году.
Супруги сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи в январе прошлого года. Они перестали получать финансовую поддержку от Букингемского дворца и переехали в особняк за 14 млн долларов в Калифорнии. В СМИ этот шаг окрестили Megxit (по аналогии с Brexit).
Ранее NEWS.ru писал, что жена принца Гарри заявила, что Букингемский дворец настоял, чтобы её имя убрали из свидетельства о рождении сына Арчи. Теперь в документе мать обозначена без имени, только как герцогиня Сассекская. Ранее там было указано полное имя отца — Генри Чарльз Альберт Дэвид — и матери — Рейчел Меган.